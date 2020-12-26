Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Evinde kendini asarak intihar etti

Evinde kendini asarak etti

'da 21 yaşındaki Gencay K., evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak etti.

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:25 ABONE OL
Evinde kendini asarak intihar etti

Muğla'da 21 yaşındaki Gencay K., evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti.

Köyceğiz'in Akköprü mahallesinde yaşayan Gencay K., evinde iple tavana asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı olduğu yerden indirilen gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.

Dalaman çayında rafting rehberliği yaptığı öğrenilen Gencay K.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.
Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

ARKADAŞINA GÖNDER
Evinde kendini asarak intihar etti
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA