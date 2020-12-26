Evinde kendini asarak intihar etti

Muğla'da 21 yaşındaki Gencay K., evde yalnız olduğu sırada kendini iple tavana asarak intihar etti.



Köyceğiz'in Akköprü mahallesinde yaşayan Gencay K., evinde iple tavana asılı halde bulundu. Yakınları tarafından asılı olduğu yerden indirilen gencin, olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi.



Dalaman çayında rafting rehberliği yaptığı öğrenilen Gencay K.'nin cenazesi Cumhuriyet Savcısı tarafından olay yerinde yapılan incelemenin ardından kesin ölüm sebebinin belirlenebilmesi için Muğla Adli Tıp Kurumu Morgu'na gönderildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.