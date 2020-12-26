Feci ölüm! Yaşlı kadın kamyonun altında kaldı!

Maltepe'de sokakta karşıdan karşıya geçmeye çalışan 70 yaşındaki Ayşe Basin geri dönüşüm enkazı taşıyan kamyonun altında kalarak hayatını kaybetti.



Kaza dün saat 16.00 sıralarında Gülsuyu Mahallesi'nde meydana geldi. Mahallede sokağa çıkma yasağına rağmen markete gitmek için sokağa çıkan kulakları az duyan 70 yaşındaki Ayşe Basin'e yolun karşısına geçmek istediği sırada geri dönüşüm kamyonu çarptı.

Yaşlı kadın kamyonun altında kalarak sürüklendi. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Ayşe Başin'in olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledikten sonra olay yeri inceleme ekipleri ve trafik polisleri olay yerinde incelemelerde bulundu. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışmasının ardından yaşlı kadının cenazesi Kartal Eğitim ve Araştırma Hastanesinin morguna kaldırıldı.