Gelinliği hemşire önlüğü gelin arabası ambulans

İzmir'de görevli hemşire ile diş hekimi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadelede sağlık çalışanlarına dikkati çekmek amacıyla, gelinlik ve damatlık yerine iş kıyafetlerini giyip ambulansla geldikleri nikâh salonunda hayatlarını birleştirdi. Evlilik kararı alan Ege Üniversitesi Hastanesi'nde görevli hemşire Zeynep Fırtına ile Bornova Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi'nde görevli diş hekimi Erhan Yaymacı, iş kıyafetleriyle ambulansa binip, Bornova Nikâh Sarayı'na geldi. Salona girişlerinde çiftin ateş ölçümü yapıldı. Maske, mesafe ve hijyen kurallarına dikkat edilerek gerçekleştirilen törende nikâhı Bornova Belediye Başkanı Mustafa İduğ kıydı.Gelin Zeynep Fırtına, tören sonrası "Sağlık camiasından çok kayıplarımız var. Üniformalarımızı gururla taşıyoruz. O nedenle bu üniformalarla nikâh salonuna gelmek istedik. Önlemlere o kadar dikkat ettik ki anne ve babalarımızı bile bu süreçte yüz yüze tanıştıramadık" dedi. Erhan Yaymacı da abartılı bir nikâh töreni organize etmediklerini, gelin arabası olarak kullandıkları ambulansı da arkadaşlarının planladığını söyledi. Gelinin annesi Sultan Fırtına ise damat ile daha önce tanıştıklarını ancak ailesiyle görüşemediklerini ifade etti. Gelin ve damadın, salgın nedeniyle balayına çıkmayacağı öğrenildi.