Gökçeada ve Bozcaada'da feribot hattında yarınki seferler iptal edildi
Kuzey Ege'de fırtına deniz ulaşımını olumsuz etkiliyor.
Giriş Tarihi: 26.12.2020 20:40ABONE OL
Çanakkale Boğazı ile Adalar Hattı'nda ulaşımı sağlayan GESTAŞ AŞ yetkililerince, yarın Kabatepe-Gökçeada ve Geyikli-Bozcaada hattındaki tüm seferlerin, Kuzey Ege'de etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarından dolayı iptal edildiği duyuruldu.
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Gökçeada ve Bozcaada'da feribot hattında yarınki seferler iptal edildi