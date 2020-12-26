Hatay Huzurevi’ne hijyen seti

Hatay Büyükşehir Belediyesi, koronavirüs bulaşısını önleme amacıyla adlığı tedbirleri artırarak uygulamaya devam ediyor.

Salgının il genelinde yüksek seviyelerde seyrettiği bugünlerde dezenfeksiyon ve sterilizasyon çalışmalarını yoğun şekilde sürdüren Büyükşehir ekipleri, Hatay Huzurevi'nde kalan misafirleri unutmadı.

Büyükşehir ekipleri, içerisinde yüzey ve zemin temizleme solüsyonu, antibakteriyel sıvı ve katı sabun, el hijyen ürünü ve maskenin yer aldığı 195 hijyen setini Hatay Valiliğine bağlı Hatay Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi Müdürlüğünde kalan misafir ve personellere ulaştırdı. Merkez yetkilileri ve burada kalan yaşlılar, kendilerine pandemi ile mücadelelerinde destek olan HBB'ye teşekkür etti.

Pandemi sürecinde dezavantajlı grup olan yaşlı vatandaşlara hizmet ettiklerini ve onların sağlığını korumaya çalıştıklarını ifade eden Hatay Huzurevi Müdür Yardımcısı Ayhan Karaköse, yapılan hijyen seti yardımlarından ötürü Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'a teşekkürlerini iletti.

Özenle hazırlanan hijyen setlerini Huzurevi yetkililerine teslim eden Büyükşehir ekipleri, merkezdeki konukların ve onlara hizmet veren personelin sağlıklı bir şekilde hayatlarına devam edebilmeleri için tüm ihtiyaçların karşılanmaya devam edeceğini bildirdi.