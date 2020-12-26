İstanbul’da koca vahşeti! Vücuduna kesikler attı, parmağını kırdı

İstanbul'da yaşayan 45 yaşındaki Cafer Y. Ve 31 yaşındaki Burçin Y., evliliklerinde problem yaşıyordu. Cafer Y., ara ara kıskançlık krizlerine giriyordu. Yine o günlerden birinde Cafer Y., eşine duyduğu kıskançlıktan dolayı tartışma çıkardı. Tartışmanın şiddetiyle aralarında arbede yaşanmaya başladı.

BİLEZİK YÜZÜNDEN PARMAĞINI KIRDI

İddiaya göre Cafer Y., eşi Burçin Y.'i yere attı ve vazoyu kırarak eşinin bacaklarına kesikler attı. Kanlar içerisinde kalan kadının birde kolundaki bilezikleri almaya çalıştı. Eşi Burçin Y.'nin altın bileziklerini almak için kolunu büken koca, bu esnada genç kadının parmağını kırdı.