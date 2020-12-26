Kaymakam Alemdaroğlu’ndan Doğanca Köyü'ne ziyaret

Samsat ilçesine bağlı bütün köyleri gezerek inceleme ve denetimler yapan Samsat Kaymakamı Aziz Oğuz Alemdaroğlu, Doğanca köyünde vatandaşlarla bir araya geldi.

Köy Muhtarı Hasan Sönmez ve köy halkı ile bir araya gelen Kaymakam Alemdaroğlu ve beraberindekiler, yatalak, engelli ve yaşlı vatandaşları evlerinde ziyaret ederek sıkıntılarını dinledi.



Kaymakam Alemdaroğlu vatandaşlar ile yaptığı sohbette 2020 yılında gerçekleştirdikleri ve 2021 yılında planladıkları çalışmalar hakkında bilgiler verdi.

Kaymakam Alemdaroğlu, "Önümüzdeki yıl içerisinde Doğanca köy içi kilitli parke taşı döşenmesini planlıyoruz. İl Özel İdaresinden Doğanca köyü için ayrılan ödeneği amacına uygun olarak kullanacağız. Pandemi sürecini en az zayiatla atlatmak için temizlik, mesafe ve maskeden taviz vermeyeceğiz. Doğanca köyümüzde depremde ağır hasarlı duruma gelerek yıktırılan okul binasının yerine yeni okul yapımı konusunun ise takipçisi olacağız" dedi.