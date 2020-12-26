Kayseri Büyükşehir Belediyesi büyük başarı!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayesinde Çevre ve Şehircilik Bakanlığı'nca başlatılan Sıfır Atık Projesi çerçevesinde Kayseri Büyükşehir Belediyesi sıfır atık belgesi aldı.

Kayseri Büyükehir Belediyesi hizmet binasına Sıfır Atık Yönetmeliğince Sıfır Atık Yönetim Sistemi kurduklarını belirten Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, sıfır atık projesinin başarılı şekilde devam ettiğini söyledi.

"SIFIR ATIK İÇİN MÜCADELE VERİYORUZ"

Başkan Büyükkılıç, yerel yönetimler olarak tüm ilçelerle sıfır atık için mücadele verdiklerini belirterek, "Bu projenin amacı, israfın önlenmesini, kaynakların daha verimli kullanılmasıdır. Yerel yönetimler olarak tüm ilçelerimizle birlikte hareket ediyor ve toprağımızı, suyumuzu, havamızı her türlü kirlilikten korumak için mücadele veriyoruz" diye konuştu. Başkan Büyükkılıç, bu kapsamda sıfır atık projesine katkı sağlamak amacıyla Büyükşehir Belediyesi hizmet binalarında sıfır atık yönetim sistemi oluşturularak 'Sıfır Atık Belgesi' alındığını ifade etti.