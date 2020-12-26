Kayseri'de TOBB’a bağlı odalardan eğitime tablet desteği

Kayseri'de pandemi sürecinde uzaktan eğitime katkı sağlamak amacıyla TOBB'a bağlı Kayseri Ticaret Odası, Kayseri Sanayi Odası ve Kayseri Ticaret Borsası, ihtiyaç sahibi öğrencilere 458 adet tablet hediye etti.

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) öncülüğünde başlatılan kampanya kapsamında alınan 458 adet tablet, Kayseri İl Milli Eğitim Müdürlüğüne teslim edildi. Tabletlerin teslim törenine Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci, Kayseri Ticaret Borsası Başkanı Recep Bağlamış ile İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu katıldı.

"ÇOCUKLAR GELECEĞİMİZ"

TOBB'a bağlı Oda ve Borsa olarak eğitime güzel bir hizmet için bir araya geldiklerini belirten Kayseri Ticaret Odası Başkanı Ömer Gülsoy, "Çocuklarımız bizim geleceğimiz, her şeyimiz. Türkiye Cumhuriyeti'nin istikbali gençlerimiz, eğitimlerinden uzak kalmasın. Çocuklarımızın daha donanımlı yetişmesi için Oda ve Borsa olarak elimizden geleni yapmaya, öğrencilerimize ve okullarımıza da imkanlarımız doğrultusunda destek olmaya çalışıyoruz" dedi.

"EĞİTİME KATKIMIZ DEVAM EDECEK"

Kayseri Sanayi Odası Başkanı Mehmet Büyüksimitci'de yaptığı açıklamada, "Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği olarak her yıl kırtasiye yardımı yapıyorduk. Bu yılın önemine binaen tabletin daha çok işimize yaracağını düşünerek böyle bir karar aldık. İnşallah bunlar bir başlangıçtır. Çocuklar bizim çocuklarımız. Gelecek bizim geleceğimiz. Bunları kullanacak gençlere hayırlı bir eğitim almalarını diliyorum. Eğitim sistemimin güçlenmesi adına elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

TABLETLER ÇOCUKLARIN EVDEKİ SINIFI

Tablet desteğinden dolayı Oda Başkanlarına teşekkür eden İl Milli Eğitim Müdürü Bilal Yılmaz Çandıroğlu'da tabletlerin çocukların evdeki sınıfı olduğunu belirterek; "Bu yardımların artarak devam etmesini diliyoruz. Bunlara sadece tablet olarak bakmamak lazım. Bu tabletler çocuklarımızın evdeki sınıfı evdeki okulu olarak değerlendirmek lazım. Tabletlerle birlikte biz okulu, öğretmeni öğrencimizin evine götürüyoruz. Nasıl bir öğrencimiz sınıfa geliyor ise uzaktan eğitim sürecinde bu tabletle erişimini sağlıyoruz. Bu tabletlerin önemi, fiyatından çok daha fazla. Odalarımız olmak üzere katkı veren herkese öğretmen ve öğrencilerimiz adına teşekkür ediyorum"

Tabletler, İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından ihtiyaç sahibi öğrencilere teslim edilecek.