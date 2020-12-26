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Kış bastırdı, her tarafı kar bürüdü!

Doğu Anadolu Bölgesi’ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı ’ta bazı köylerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.

BEDİR ALTUNOK
Giriş Tarihi: 26.12.2020 10:32 ABONE OL
Kış bastırdı, her tarafı kar bürüdü!

Doğu Anadolu Bölgesi'ni etkisi altına alan yoğun kar yağışı Kars'ta bazı köylerde günlük yaşamı olumsuz etkiledi.



Kapalı köy yollarının açılmasıyla kar altındaki hayatın zorluğu da gün yüzüne çıktı. Arpaçay ilçesinin Taşlıağıl köyünde vatandaşları kış telaşı sardı. Karla kaplı ot yığınlarından, yollardaki tipi sürgünleri, evlerin önünde biriken kar yığınlarının temizlenmesinden hayvanların bakımına kadar onlarca iş ardı ardına geldi.



Kürekle evin önündeki karları temizleyen, karla kaplı ot yığınından hayvanları için ot ayıklayan Hasan Turan, kış mevsimi boyunca aynı uğraş içinde olduklarını söyledi. Kış koşuşlarının köylerinden çetin geçtiğini de belirten Hasan Turan "Hele bu kadar az bile yağdı. Çok yağdığında evimizin çatılarına kadar kar birikiyor. Tipi bile eksik olmuyor. Hayat dediğin böyle işte" dedi.

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Kış bastırdı, her tarafı kar bürüdü!
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