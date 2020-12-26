Kısıtlama gününde sitede dehşet

Çekmeköy'de sokağa çıkma kısıtlamasında site sakini Fatih V. Pompalı tüfekle havaya ateş açarak kendisine tepki gösteren sitenin güvenlik görevlisi İbrahim S.'yi sopayla dövüp hastanelik etti.



Sitede meydana gelen Olay dün Merkez Mahallesi Durmuşoğlu Caddesi'nde sabah saatlerinde meydana geldi. Site sakini Fatih V. ile sitenin güvenlik görevlisi İbrahim S. Arasında tartışma yaşandı. Tartışma sırasında Fatih V. yanında getirdiği pompalı tüfekle havaya ateş açtı.

Pompalı ile ateş açan Fatih V.'ye engel olmaya çalışan Güvenlik görevlisi İbrahim S. Arasında kavga çıktı. Site sakini Fatih V. güvenlik görevlisi İbrahim S'yi sopayla darp ererek yaraladı.





İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri darp edilen İbrahim S.'yi ilk müdahalenin ardından ambulansla Sağlık Bilimleri Üniversitesi Ümraniye Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Güvenlikçiyi darp eden Fatih V. pompalı silahıyla birlikte gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.