Kısıtlama gününde yollarda sıkı denetim yapıldı

Tüm Türkiye'de uygulanan haftasonu kısıtlaması nedeniyle ana artellerde denetim noktaları kuruldu. Yasak olmasına rağmen belgesi olmayıp dışarıya çıkan sürücüler trafik ekipleri tarafından kontrol edildi.



İstanbul'da Cuma akşamı saat 21.00'dan Pazartesi 05.00'a kadar uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle bir çok kritik alanda denetim noktaları oluşturuldu. Kısıtlama nedeniyle yollar boş kalırken belgesi olmadan yola çıkan ve kısıtlamayı ihlal edenler yollarda oluşturulan denetim noktalarında kontrol edildi.



Ülke genelinde Covid-19 nedeniyle dördünce kez uygulanan sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle özellikle Taksim meydanı İstiklal Caddesi , Sultanahmet meydanı kısıtlamaya tabi olmayan yabancı turistlere kalırken sahillerin ve yolların boş olduğu görüldü.

Yapılan denetimler sonucunda ise bilgisayardan kendilerine belge çıkararak kısıtlamadan muaf olduklarını gösterecek belge diye yola çıkanlar ise polislerin yaptığı kontrol sonucu ceza yemekten kurtulamadı. Belgeleri olmadan sokağa çıkanlara ise polis kısıtlamayı ihlal etmekten 3 bin 150 lira para cezası kesildi.