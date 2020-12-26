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Konteyner kentin ilk bebeği dünyaya geldi

AA
Giriş Tarihi: 26.12.2020 ABONE OL
Konteyner kentin ilk bebeği dünyaya geldi
Suriye'deki iç savaştan kaçıp İzmir'e yerleşen Ömer Ubud ve 7 aylık hamile eşi Nura Ahmed çiftinin oturduğu ev depremde ağır hasar aldı. Aile Bayraklı'da kurulan geçici barınma merkezine taşındı. Nura Ahmed, Sağlık Bilimleri Üniversitesi (SBÜ) İzmir Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde ikinci çocuğunu dünyaya getirdi. "Adnan" ismini verdikleri bebekleriyle geçici barınma merkezine dönen aileyi, Türk Kızılay ekipleri ziyaret etti. Anne Ahmed, "Türkiye bizi hiç yalnız bırakmadı" dedi. İzmir Genç Kızılay Başkanı Doruk Can Mutlu da "Adnan bebek, İzmir depreminin ardından açan bir çiçek gibi oldu" diye konuştu.
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Konteyner kentin ilk bebeği dünyaya geldi
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