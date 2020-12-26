Körfez kırmızı alarm veriyor!

Hatay'da İskenderun Çevre Koruma Derneği Şube Başkanı Nermin Yıldırım Kara, Hatay'ın İskenderun ilçesinde hava kirliliğinin 'kırmızı alarm' verdiğine dikkat çekerek, bunun birincil sebebinin kış mevsiminde evsel yakıt kömür olduğunu savundu.

İskenderun Çevre Koruma Derneği Başkanı Nermin Yıldırım Kara yaptığı açıklamada, körfezde özellikle kentte havanın kirli olduğuna ilişkin kendilerinin de bir takım çalışmalar yaptıklarını belirterek "Bölgemizde birden fazla büyük tesisin varlığı, söz konusu. Organize Sanayi Bölgeleri, Demir çelik tesisleri, termik santraller, ayrıca taşocakları ve kış aylarının gelmesiyle birlikte kömür kullanımının artmasından doğan, ortaya çıkan partikül maddeler ile kirlilik kentimizin havasını ciddi anlamda kırmızı alarm noktasına getirmektedir" dedi.

İNSANLAR DOĞALGAZA YÖNLENDİRİLMELİ

Hava kirliliğini birincil derecede sıkıntı yaratan en büyük etmen ısınma amaçlı kullanılan kömür olduğunu da vurgulayan Nermin Yıldırım Kara "Dolayısıyla insanlara dağıtılan bu kömür kullanımının biran evvel sonlandırılması gerekir. İnsanlar doğalgaza, güneş enerjisine yönlendirilmeli ve bu anlamda maddi destekler sunulmalıdır" dedi.

KANSERİ ETKİLEYEN ETKENDİR

Ayrıca büyük sanayi tesisleri birçok fabrikaların denetimlerinin de ivedilikle yapılması gerektiğine dikkat çeken Nermin Yıldırım Kara "Dünya sağlık örgütünün verileriyle çok anlamsız veriler görüyoruz. Acaba izleme istasyonlarının yerinde mi bir sıkıntı var, hakim rüzgarların ters istikametinde mi duruyorlar? Dolayısıyla verileri özellikle kış aylarında sağlıklı alamıyoruz. Kömür kullanımı biran evvel durdurulmalıdır, sanayi tesislerinin incelemeleri ve denetlemeleri, yapılan denetlemeler sonucunda da cezai müeyyideleri uygulanmalı halkla, kamuoyu ile paylaşılmalıdır. 2013 yılında dünya sağlık örgütünün 'hava kirliliği görünmez katildir' dedi. Dış ortam hava kirliği kanseri etkileyen en önemli etkendir" diye konuştu.

DENETİME TABİ TUTULMALI

Akciğer enfeksiyonları, solunum yolu yetmezlikleri, düşükler, erken doğumlar, astım bronşit KOAH hastalıklarının ilimizde ve Türkiye'de bu kadar fazla yaygınlaşması ile ilgili bir çalışma yapılmasını da öneren Nermin Yıldırım Kara "İl Sağlık Müdürlüğü veya bakanlık bu tarz kirli olan bölgelerdeki solunum yolları dolayısıyla enfeksiyonları ya da Akciğer enfeksiyonları dolayısıyla hastanelere başvuran insanların başvurularını bir açıklasın! Çok fazla ileriye gitmeyeceğiz, son üç-iki yıllık verileri açıkladığı takdirde, bu ne olur, hem insanlar için, hem de tesislerin denetime tabi tutulması açısından caydırıcı bir etkiye sebep olabilir" şeklinde konuştu.