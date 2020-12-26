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Kura’da Su Samuru!

’da bulunan Kura Nehrinde nesli tükenmekte olan Su Samuru görüntülendi. Vatandaşların cep telefonları ile kayıt aldıklar o anlar sosyal medya da büyük ilgi gördü.

FURKAN NEHRİ FURKAN NEHRİ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:11 ABONE OL
Kura’da Su Samuru!

Ardahan'da Kura Nehri'nde nesli tükenmekte olan su samuru, görüntülendi.

Ardahan Göle'de doğan Azerbaycan'ın Sabirabad şehrinde bulunan Aras'la birleşen Kura Nehri'nin kıyısında gezenler ilginç bir ana tanıklık etti. Kura Nehri'ne kıyı Yalnızçam Hasköy sakinleri, buzların üstünde avladığı balığı yemeye çalışan su samuru gördü. Köylülerin cep telefonu ile görüntüledikleri su samuru, etrafta olan bitene aldırmadan yemeye devam etti. Ardından balığı da alarak nehir sularına dalarak gözden kayboldu. Köylülerin, sosyal medya hesaplarından paylaştıkları 'su samuru' görüntüsü çok sayıda beğeni aldı.

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Kura’da Su Samuru!
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