Lenfoma tedavisi gören yoğun bakım hemşiri hayatını kaybetti

Mersin'in Tarsus Devlet Hastanesi'nde Hemşir olarak görev yapan Kadir Saldız, gece tuttuğu nöbetini sabah arkadaşlarına teslim ettikten sonra biraz dinleneceğini söyleyerek kanepeye uzandı. Kadir Saldız ancak bir daha uyanmadı. Lenfoma tedavisi gördüğü öğrenilen genç hemşirin ölüm nedeni otopsiyle belirlenecek.

Tarsus Devlet Hastanesi'nde yoğun bakım servisinde görev yapan Kadir Saldız (40), sabaha karşı nöbetini arkadaşlarına devretti. Arkadaşına 'Ben biraz dinleneceğim" diyerek dinlenme odasındaki kanepeye uzanan Kadir Saldız bir daha uyanamadı. Evli ve 3 çocuk babası olan Kadir Saldız'ın lenfoma tedavisi gördüğü öğrenildi. Kalp krizi sonucu hayatını kaybettiği ihtimali üzerinde durulan Kadir Saldız'ın cesedi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı. Kadir Saldız'ın bir meslektaşı ise " Kadir lenfoma tedavisi görüyordu. Nöbeti teslim edip ben biraz dinleneceğim dedi. Bir daha uyanmadı. Arkadaşım gözlerimin önünde hayatını kaybetti" dedi. Hemşir kadir Saldız'ın kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından netlik kazanacak.

Genç hemşirin hayatını kaybetmesinin ardından Tarsus Devlet Hastanesi Başhekimi Op. Dr. Sadık Emre Dı̇rek ise hastanenin sosyal medya hesabından "Sağlık Ekibimizin değerli üyesi Hemşire Kadir Saldız'ı kaybetmenin verdiği üzüntü ve minnetle Allah'tan rahmet, yakınlarına sabır ve başsağlığı diliyorum" paylaşımında bulundu.