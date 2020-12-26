Orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara zeytin fidanı

Hatay'da Arsuz Belediyesi, Arsuz 'da yaşanan orman yangınlarında zarar gören vatandaşlara, zeytin fidanları dağıttı.

İlçede yaşanan yangınlardan sonra, etkilenen, evi, tarlası, ağacı, işyeri yanan vatandaşların her zaman yanında olduklarını belirten Arsuz Belediye Başkanı Dr. Asaf Güven, " Maalesef bundan birkaç ay önce yaşanan ve bizi derinden etkileyen bir yangın gerçekleşti. Bu yangından birçok mahallemiz etkilendi. Tabi işyeri, evi, tarlası ve ağaçları yanan, zarar gören birçok ailemiz ve vatandaşımız vardı.

Bizler hem Arsuz hem de Büyükşehir Belediyesi olarak elimizden ne geliyorsa, imkânlarımız doğrultusunda yardımcı olmaya çalışıyoruz. Tabiki bunun yanında dostlarımız, iş insanlarımız, başka illerin Büyükşehir ve İlçe Belediyeleri, STK'lar ve binlerce insanımız bizleri arayarak, buraya da gelerek bizlere destek olmak istediklerini belirttiler. Onlar da özellikle ağaç bağışında bulundular. Bizlere ulaştırdıkları özellikle zeytin, ceviz, çam ve daha birçok ağacı vatandaşlarımızın ihtiyacı kadar dağıtmaya çalışıyoruz. Bunun için belediyemizde özel bir ekip kurarak bu vatandaşlara bu ağaçları, yardımları ulaştırmaya çalışıyoruz. Ben emeği geçen herkese ama herkese çok teşekkür ediyorum. Bundan sonra da yine aynı azim ve kararlılıkla bu çalışmalara devam edeceğiz," ifadelerini kullandı.