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Polisler, sokak hayvanları için seferber oldular

sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanları için seferber oldu. Onları unutmayarak ’nin dört bir yanındaki kedilere, köpeklere polisler mama dağıttı. Polislerin sokak hayvanlarıyla ilgilendiğini gösteren fotoğrafları da Emniyet Genel Müdürlüğü sosyal medyadan paylaştı

FATMA DAMLA KAYAYERLİ FATMA DAMLA KAYAYERLİ
Giriş Tarihi: 26.12.2020 21:48 ABONE OL
Polisler, sokak hayvanları için seferber oldular

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için seferber olan Emniyet mensupları, kedilere ve köpeklere mama dağıttı.

"ONLAR SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZIN KAHRAMANLARI"
EGM, Emniyet teşkilatındaki polislerin sokak hayvanlarıyla ilgilendiğine dair fotoğrafları da sosyal medyadan yayınladı.

EGM, "Onlar sokaktaki dostlarımızın kahramanları. Polislerimiz pandemi ile birlikte başlayan sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanlarını unutmayarak can olmaya devam ediyor" dedi.

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Polisler, sokak hayvanları için seferber oldular
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