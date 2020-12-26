Polisler, sokak hayvanları için seferber oldular

Emniyet Genel Müdürlüğü (EGM) sokağa çıkma kısıtlamasında sokak hayvanlarını unutmadı. Türkiye'nin dört bir yanındaki sokak hayvanları için seferber olan Emniyet mensupları, kedilere ve köpeklere mama dağıttı.

"ONLAR SOKAKTAKİ DOSTLARIMIZIN KAHRAMANLARI"

EGM, Emniyet teşkilatındaki polislerin sokak hayvanlarıyla ilgilendiğine dair fotoğrafları da sosyal medyadan yayınladı.

EGM, "Onlar sokaktaki dostlarımızın kahramanları. Polislerimiz pandemi ile birlikte başlayan sokağa çıkma yasaklarında sokak hayvanlarını unutmayarak can olmaya devam ediyor" dedi.