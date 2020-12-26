Sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşımı 3 ay uzatıldı

Kayseri Büyükşehir Belediyesi, sağlık çalışanlarına ücretsiz toplu ulaşım desteğini 3 ay uzattı. Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Başkan Memduh Büyükkılıç, "Salgınla mücadele kapsamında belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz" dedi.

Kayseri'de sağlık çalışanlarının özel halk otobüsleri ve ilçeler dahil toplu ulaşım araçlarından ücretsiz faydalanabileceklerini belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç; "Salgınla mücadelede kapsamında canına dişine takarak fedakar çalışan sağlık çalışanlarımızın işlerini kolaylaştırmak, bu süreçte hepimizin görevi. Bu kapsamda belediye olarak sağlık çalışanlarının yanında olmaya büyük gayret göstereceğiz. Sağlık çalışanlarımıza ücretsiz toplu ulaşım desteğini 3 ay uzatarak sağlık çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz" diye konuştu.