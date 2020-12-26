Son dakika... Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu belirtilen Avcı ve Polat ailelerinin fertleri, bu meseleyi görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

Son dakika! Şanlıurfa'da arazi kavgası dehşeti: 5 ölü | Video

SON DAKİKA! 2 KİŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi alına alınan yaralılardan 2'si de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.