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... 'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

haberleri... 'da, birbiriyle akraba olan Avcı ve Polat aileleri arasında çıkan silahlı kavgada 5 kişi öldü, 3 kişi yaralandı. Edinilen son dakika bilgisine göre, jandarmanın güçlükle sonlandırdığı kavgada 3 kişi ise gözaltına alındı. Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. Jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

MEHMET YILDIRIM MEHMET YILDIRIM
Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:53 Son Güncelleme: 26.12.2020 16:03 ABONE OL
Son dakika... Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var

Son dakika haberi... Olay, öğle saatlerinde Şanlıurfa-Bozova karayolu üzerindeki Remzi Mahallesi'nde meydana geldi. Aralarında uzun süredir arazi anlaşmazlığı nedeniyle husumet olduğu belirtilen Avcı ve Polat ailelerinin fertleri, bu meseleyi görüşmek üzere bir araya geldi. Görüşme sırasında taraflar arasında tartışma çıktı. Kısa sürede büyüyen tartışma tabanca ve uzun namlulu tüfeklerin kullanıldığı kavgaya dönüştü. Karayolu üzerine taşınan silahlı kavgada, 3 kişi olay yerinde hayatını kaybetti.

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SON DAKİKA! 2 KİŞİ DE HASTANEDE YAŞAMINI YİTİRDİ

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Silahlı kavgada vücutlarının çeşitli yerlerinden yaralanan 5 kişi ise kent merkezindeki hastanelere kaldırıldı. Acil serviste tedavi alına alınan yaralılardan 2'si de doktorların çabasına rağmen kurtarılamadı.

KAVGADA ÖLENLERİN İSİMLERİ

Kavgada ölen kişilerin Mehmet Emin Avcı, Ömer Avcı, Mustafa Avcı, Elif Avcı ve İbrahim Polat olduğu belirtildi. Hastanede tedavileri süren 3 yaralının ise sağlık durumlarının ciddiyetini koruduğu bildirildi.

MAHALLEDE YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Şanlıurfa Valisi Abdullah Erin, olay yerine giderek yetkililerden bilgi aldı. 5 kişinin yaşamını yitirdiği mahallede jandarma ekipleri yoğun güvenlik önlemi alırken, kavgaya karıştığı belirlenen 3 kişi ise gözaltına alındı.

Jandarma ekipleri, kavgaya karışan diğer kişilerin de yakalanmasına yönelik çalışmasını sürdürüyor.

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Son dakika... Şanlıurfa'da iki aile arasında çatışma! Çok sayıda ölü ve yaralı var
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