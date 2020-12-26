Şanlıurfa'da sokaklar yine bomboş kaldı!

Pandemi nedeniyle hafta sonu uygulanan 56 saatlik kısıtlamanın ilk gününde Şanlıurfa sokakları bom boş kaldı. Hergün yüzlerce kişinin ziyaret etiği Balıklıgöl boş kaldı. Ziyaretçilerin yem atığı Balıklar da 2 gün öksüz kalacak

Korona virüs (Covid-19) salgınıyla mücadele kapsamında dün akşam saat 21.00'de başlayan ve 56 saat sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması sürüyor. Kısıtlamaya her il de olduğu gibi Şanlıurfa'da da uyuluyor. Kentte gün başlamasıyla birlikte sokağa hemen hemen hiç kimsenin çıkmaması dikkat çekti. Polis, kent merkezinde devriye gezerek sokağa çıkanların izin belgelerini kontrol etti. Bazı bölgelerde kurulan kontrol noktalarında araçlar durdurularak izin belgeleri sorgulandı