"Sevgi varsa engel yok"

Hatay'ın İskenderun ilçesinde belediye tarafından 20 engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye verildi. Akülü sandalyelerini alan engelli vatandaşların yüzü güldü.

İskenderun Belediye Başkanı Fatih Tosyalı,engelli vatandaşların her türlü sorunlarıyla yakından ilgilendiklerini belirterek, "Engelli kardeşlerimizin hayatını kolaylaştırmak adına belediyemizden talepte bulunan ihtiyaç sahibi 20 vatandaşımıza daha Akülü Tekerlekli Sandalye hediye ettik.Sosyal Belediyecilik anlayışı gereği özellikle engelli vatandaşlarımızın sorunları ile yakından ilgileniyoruz.İmkanlar ölçüsünde sorunlara çözüm buluyoruz" dedi.

Akülü tekerlekli sandalyelerini teslim alan vatandaşlar ise mutlulukları gözlerinden okunuyordu.Engelli bireyler ve aileleri de desteklerinden dolayı Başkan Fatih Tosyalı'ya teşekkür ettiler.