Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Silahlarla yakalandılar! Hepsi incelemeye alındı

Silahlarla yakalandılar! Hepsi incelemeye alındı

Tuzla’da ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise biri tüfek dört ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahlar incelemeye alındı.

EMİR SOMER EMİR SOMER
Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:21 ABONE OL
Silahlarla yakalandılar! Hepsi incelemeye alındı

İstanbul Tuzla'da, kaçak silah ticareti yaptığı tespit edilen iki kişi Tuzla İlçe Emniyet Müdürlüğü Polisleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı. Şüphelilerin yapılan üst aramalarında ise biri tüfek dört ruhsatsız silah ele geçirildi. Silahlar incelemeye alındı.

İstanbul Emniyeti, kaçak silah ticaretini önlemeye yönelik başlattığı çalışmalar kapsamında A.S. ve G.G. isimli iki kişinin silah satışı yaptığını tespit etti. Tuzla'nın Aydınlı Mahallesi'nde polis tarafından durdurulan ve üst aramaları yapılan şüphelilerin üzerinden, ruhsatsız olduğu belirtilen üç tabanca, bir av tüfeği ve bu silahlara ait 3 şarjör çıktı. Olayın ardından gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

ARKADAŞINA GÖNDER
Silahlarla yakalandılar! Hepsi incelemeye alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA