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cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?

Geçtiğimiz haftalarda İçişleri Bakanlığı tarafınca yayımlanan genelge ile beraber vatandaşlar sokağa çıkma yasağının cezasının ne olduğunu araştırmaya başladı. Genelgeye göre bilindiği üzere hafta sonunun tamamını kapsayan kısıtlama hafta içi ise belirlenen saatler aralığında uygulanıyordu. Bu kapsamda yasağa uymayan vatandaşlara belirlenen tutarda para cezası ödeyecek. Peki, cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…

Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:37 ABONE OL
Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?
Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber alınan hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı sonrası vatandaşlar sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detayları merak ediyor. Jandarma, polis ve bekçilerin denetimlerinde yasağa uymadığı tespit edilen kişilere belirli tutarda para cezası kesildiği biliniyor. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ PARA?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte artan vaka sayıları, birtakım tedbirleri de beraberinde getirmişti. Bu tedbirlerden bir tanesi de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu…

Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? İşte hafta sonu sokağa çıkma yasağı cezası…

SOKAĞA ÇIKMA CEZASI NE KADAR, KAÇ TL?

Kolluk kuvvetleri önce sokakta bulunan yaşlı vatandaşları evlerine dönmeleri konusunda uyaracak ve ihtiyaç olursa yardım da edecek. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun açıklamasına göre, güvenlik güçlerinin ikazına rağmen sokakta bulunmaya devam edenlere 3186 TL para cezası kesilecek.

Para cezasına rağmen evine dönmeyenlere;

Türk Ceza Kanunu'nun Bulaşıcı Hastalıklara ilişkin Tedbirlere Aykırı Davranma başlıklı 195. maddesinde yer alan "Yetkili makamlarca alınan tedbirlere uymayan kişi iki aydan bir yıla hapis cezası ile cezalandırılır" hükmü uyarınca, işlem başlatılacak.

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Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir?
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