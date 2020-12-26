Vaka sayılarında yaşanan artışla beraber alınan hafta içi ve hafta sonu kısıtlama kararı sonrası vatandaşlar sokağa çıkma yasağı cezası ile ilgili detayları merak ediyor. Jandarma, polis ve bekçilerin denetimlerinde yasağa uymadığı tespit edilen kişilere belirli tutarda para cezası kesildiği biliniyor. Buna göre; Sokağa çıkma yasağı cezası ne kadar, kaç para? Sokağa çıkma yasağı cezası nedir? İşte tüm detaylar…

SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI CEZASI NE KADAR, KAÇ PARA?

Koronavirüs salgını tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de etkilerini göstermeye devam ediyor. Kış aylarının gelmesi ile birlikte artan vaka sayıları, birtakım tedbirleri de beraberinde getirmişti. Bu tedbirlerden bir tanesi de hafta içi ve hafta sonu sokağa çıkma yasağı oldu…