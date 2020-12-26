Son dakika: 6 adrese uyuşturucu operasyonu!

Hatay'ın İskenderun ilçesinde NSM Grup Amirliği kentte uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapanlara yönelik düzenlediği operasyonda 6 adrese eş zamanlı özel harekat destekli baskın gerçekleştirdi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mmücadele Grup Amirliği Ekipleri uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapan şahıslara yönelik Özel Harekat Unsurları eşliğinde 6 Ayrı adrese eş zamanlı operasyon düzenledi. Modernevler Mahallesinde F. E. ile H. K. isimli şahısların ikametlerinde yapılan aramada; daralı 142 gram gelen UÇ diye tabir edilen Sentetik Kannabinoid, 4 Adet EXTASY uyuşturucu veya Uyarıcı hap, 6 Fişek halinde alüminyum folyoya sarılı vaziyette daralı 2.10 gram gelen Metamfetamin Maddesi ele geçirildi.

Ayrıca 1 Adet yeşil reçeteye tabi NEURONTİN hap, 1 Adet üzerinde BLOW TR14 ibare bulunan 7,65 mm çapında Tabanca, tabancaya ait şarjör ve 14 adet fişek, 1 Adet üzerinde ARAL 1511-5116 ibare bulunan Kurusıkı Tabanca, tabancaya ait şarjör de aramalarda evde çıktı.