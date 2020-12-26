Türkiye'nin en iyi haber sitesi
Haberler Yaşam Haberleri Son dakika: 656 adrese operasyon 209 kişi gözaltına alındı

Son dakika: 656 adrese operasyon 209 kişi gözaltına alındı

’da haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan aranan şahıslara yönelik yapılan operasyonda 209 kişi gözaltına alındı. Bugün sabah saatlerinde 39 ilçede yüzlerce adrese eş zamanlı operasyon düzenleyen asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekipleri çeşitli suçlardan aranan kişileri yakalayıp ilçe emniyetlere teslim etti.

Yunus Emre KAVAK Yunus Emre KAVAK
Giriş Tarihi: 26.12.2020 15:51 ABONE OL
Son dakika: 656 adrese operasyon 209 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, operasyon gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 39 ilçede bugün sabah saatlerinde 253 ekip, 539 personel ile önceden belirlenen 656 adreste başlayan operasyonlar sonucunda 209 kişi gözaltına alındı.

Kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan 209 kişinin, hırsızlıktan 11 yıl olmak üzere çeşitli suçlardan 8 Yıl, 7 yıl 6 yıl, 5 yıl ve aşağı suçlardan arandıkları ortaya çıktı. Şahıslar yakalama yapılan ilçe birimlerince adli mercilere sevk edilecek.

ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: 656 adrese operasyon 209 kişi gözaltına alındı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
SON DAKİKA