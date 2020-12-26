Son dakika: 656 adrese operasyon 209 kişi gözaltına alındı

Asayiş Şube Müdürlüğümüz, Aranan Şahıslar Büro Amirliği koordinesinde haklarında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlüler ile çeşitli suçlardan aranmakta olan şahısların yakalanması ve adli makamlara sevki amacıyla, operasyon gerçekleştirildi. İstanbul genelinde 39 ilçede bugün sabah saatlerinde 253 ekip, 539 personel ile önceden belirlenen 656 adreste başlayan operasyonlar sonucunda 209 kişi gözaltına alındı.



Kesinleşmiş hapis cezası ile çeşitli suçlardan aranan 209 kişinin, hırsızlıktan 11 yıl olmak üzere çeşitli suçlardan 8 Yıl, 7 yıl 6 yıl, 5 yıl ve aşağı suçlardan arandıkları ortaya çıktı. Şahıslar yakalama yapılan ilçe birimlerince adli mercilere sevk edilecek.