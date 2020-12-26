Son dakika: Ataşehir’de taksi durağına 'kılıç' ile saldırı

Evine bırakılan şahıs daha sonra elinde kılıç ile taksi durağına gelerek saldırmaya başladı. Taksi durağının camlarını kırarak zarar veren şahsı taksiciler döverek hastanelik etti. Olay yerine gelen 112 sağlık ekibi ile hastaneye kaldırılan Emrah tedavi altına alındı. Polis ekipleri olayla ilgili araştırma başlattı.