Son dakika: Esnafı mağdur eden tefecilere şafak vakti operasyon

Ankara'da bankaların kara listesine takılan esnafı ağına düşüren tefecilere şafak vakti operasyon ile çökertildi. Gözaltına alınan tefecinin üzerinde sahte basın kartı ile polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı çıktı. Bu kartları borç almak isteyen esnafa gösteren tefeci, onların güvenin sağlarken pandemi dönemimde sokağa çıkma yasağında dışarda rahatça hareket ettiği öğrenildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, bankaların kara listesine takılan esnafa faiz karşılığı para veren ve daha sonra parayı tahsil etmek için mağdurları tehdit ettiği belirlenen suç örgütünün izine ulaştı. Ekiplerin 6 ay süren teknik ve fiziki takip sonucu, tefecilik yapan suç örgütü liderinin H.A. olduğu tespit edildi.
PARAVAN OLARAK GALERİ VE KAFE İŞLETİYORLAR
Suç örgütü üzerine çalışmayı derinleştiren ekipler, örgütün lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile örgüt üyelerinin yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için galeri ve kafe işlettiği tespit edildi. Öte yandan örgüt lideri ve çocuklarının lüks içinde yaşayarak 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada oturdukları, ticari gelirleri olmadığı halde banka hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri görüldü.
TEHDİT VE ZORLA TAHSİLAT
Ayrıca örgüt yöneticilerinin vatandaşlara faizle verdikleri para karşılığında imzalattıkları senetleri tahsil etmek için senet ile çekleri 3. kişiler üzerinden icraya verdi. Suç çetesi, ödeme yapamayan mağdurları ise evlerine giderek tehdit ettikleri belirlendi.
Çalışmalarını tamamlayan ekipler, şüphelilere yönelik eş zamanlı şafak operasyonu düzenlendi. Operasyonda, örgüt lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile birlikte 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alınırken şüphelilere ait 2 oto galeri, kafe ve ikametlerde yapılan aramalarda, mağdurlara ait senet ve çek koçanları, 3 ruhsatsız tabanca, 5 pompalı tüfek ve çok sayıda kartuş ele geçirildi.
SAHTE BASIN KARTI İLE RAHATCA GEZDİLER
Gözaltına alınan tefecinin üzerinde sahte basın kartı ile polis kimliğine benzetilen 'Polis Gazetesi' muhabir kartı çıktı. Bu kartları borç almak isteyen esnafa gösteren tefeci, onların güvenin sağlarken pandemi dönemimde sokağa çıkma yasağında dışarda rahatça hareket ettiği öğrenildi.
Son dakika! Ankara'da esnafı mağdur eden tefecilere şafak vakti operasyon | Video