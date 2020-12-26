Son dakika: Esnafı mağdur eden tefecilere şafak vakti operasyon

PARAVAN OLARAK GALERİ VE KAFE İŞLETİYORLAR



Suç örgütü üzerine çalışmayı derinleştiren ekipler, örgütün lideri H.A., çocukları Y.A. ve C.A. ile örgüt üyelerinin yasal zeminde iş yapıyor gibi görünmek için galeri ve kafe işlettiği tespit edildi. Öte yandan örgüt lideri ve çocuklarının lüks içinde yaşayarak 5 dönüm arazi üzerine kurulu villada oturdukları, ticari gelirleri olmadığı halde banka hesaplarında milyonlarca liralık para trafiği bulunduğu ve lüks bir yaşam sürdükleri görüldü.