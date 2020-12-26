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SON DAKİKA HABER | ’dan yürek yakan haber geldi! Baba ve 4 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi...

'dan son dakika olarak acı bir haber geldi. Arifiye’de Seydi Altın evinde ile sobayı yakmak istedi. O sırada benzin bidonu alev aldı ve patlama sonucu çıktı. Baba ile 4 yaşındaki kızı Rabia Su Altın hayatını kaybederken 10 yaşındaki Mirza Altın yaralı kurtuldu.

Nazif KARAMAN Nazif KARAMAN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 07:03 Son Güncelleme: 26.12.2020 07:06 ABONE OL
SON DAKİKA HABER | Sakarya’dan yürek yakan haber geldi! Baba ve 4 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi...

Sakarya'nın Arifiye ilçesinde büyük bir aile dramı yaşandı. Soba yakmak isteyen baba elindeki benzin bidonunun tutuşup patlaması sonucu küçük kızı ile can verdi.

Acı olay bu akşam saatlerinde Sakarya'nın Arifiye İlçesi Türkçaybaşı Mahallesi'nde bir evde meydana geldi.

SOBAYI YAKMAK İSTERKEN BENZİN BİDONU ALEV ALDI

Saat 20.10 sıralarında 4 yaşındaki kızı Rabia Su ve 10 yaşındaki oğlu Mirza ile ikametlerine gelen Seydi Altın sobayı yakmak istedi. Benzin kullanan Şeydi Altın, bu sırada benzin bidonunun alev alması ve patlaması ile alevlerin arasında kaldı. Oğlu Mirza Altın'ı camdan dışarı çıkarıp kurtaran baba, kızı Rabia Su'yu da kurtarmak istedi. Bu sırada baba ile kızı dev alevlerin arasında kaldı.

MİRZA'NIN DA HAYATİ TEHLİKESİ VAR

112 Acil hattından gelen yangın ihbarını üzerine olay yerine ekipler sevk edildi. 2 itfaiye ekibi yangını söndürme ve soğutma çalışması yaptı. Yaralanan Mirza Altın, Sakarya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilirken vücudunda ileri derecede yanık olduğu ve hayati tehlikesinin bulunduğu bildirildi.

Ekipler evin oturma odasında Seyfi Altın(45) ve kızı Rabia Su Altın'ı yanmış durumda buldu. Baba kızın birbirine sarılmış halde oldukları öğrenildi. Seydi Altın'ın eşinden ayrı yaşadığı ve haftasonunda çocukları ile vakit geçirmek üzere onları olayın yaşandığı eve getirdiği öğrenildi.

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SON DAKİKA HABER | Sakarya’dan yürek yakan haber geldi! Baba ve 4 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi...
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