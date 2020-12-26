SON DAKİKA HABER | Sakarya’dan yürek yakan haber geldi! Baba ve 4 yaşındaki kızı feci şekilde can verdi...

SOBAYI YAKMAK İSTERKEN BENZİN BİDONU ALEV ALDI

Saat 20.10 sıralarında 4 yaşındaki kızı Rabia Su ve 10 yaşındaki oğlu Mirza ile ikametlerine gelen Seydi Altın sobayı yakmak istedi. Benzin kullanan Şeydi Altın, bu sırada benzin bidonunun alev alması ve patlaması ile alevlerin arasında kaldı. Oğlu Mirza Altın'ı camdan dışarı çıkarıp kurtaran baba, kızı Rabia Su'yu da kurtarmak istedi. Bu sırada baba ile kızı dev alevlerin arasında kaldı.