Son dakika haberi: Ankara'da akıllara durgunluk veren olay! Koronavirüs hastası öyle bir hâlde bulundu ki...

'FİŞLEME GİBİ DÜŞÜNENLER VAR'



Yoldaş, vatandaşların farklı yaklaşımları olduğuna dikkat çekerek, "Bizi çok iyi niyetli karşılayan vatandaşlarımız var. 'İyi ki geldiniz, sizin varlığınız bize yetiyor, bize güç veriyorsunuz' diyerek bizi onore eden vatandaşlar var. Ama bazen hem vakit olarak erken gitmemiz hem de toplumda 'el alem ne der' kaygısı, hastalığı normal bir virüs gibi görmeyen, daha kalıcı, topluma zarar veren bir etiket olarak gören vatandaşlarımız var, 'fişleme' gibi düşünen vatandaşlar var. 'Apartmana geldiniz; ama konu-komşu duyarsa ne der', 'biz bir daha el alemin yüzüne bakamayız' yaklaşımında olan vatandaşlar var. Bazen vakalar sistemimize düşüyor, bu vakalar daha aranmadan evlerine gittiğimiz durumlar da oluyor. Kişi kapıyı açtıktan sonra, 'kimse aramadı, ben pozitif olduğumu ilk defa sizden öğreniyorum' gibi yaklaşımlar oluyor" diye konuştu.