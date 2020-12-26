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SON DAKİKA: 'da 4.1 şiddetinde korkutan ! ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Aralık

Edinilen son dakika bilgisine göre, 'ın Sivrice ilçesinde saat 14.09'da 4.1 şiddetinde bir meydana geldi. tarafından duyurulan son depremler verilerine göre, Sivrice'de meydana gelen deprem çevre il ve ilçelerden hissedilirken 11 km derinlikte gerçekleşti. Kandilli Rasathanesi depremin merkez üssünü Kavaktepe olarak duyururken derinliğini 5 km olarak açıkladı. Elazığ'da meydana gelen son dakika depremi bölgede kısa süreli bir paniğe neden oldu. Can ve mal kaybı olup olmadığı ise bilinmiyor.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 14:30 Son Güncelleme: 26.12.2020 14:30 ABONE OL
SON DAKİKA: Elazığ'da 4.1 şiddetinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Aralık

Son dakika haberleri... AFAD ve Kandilli Rasathanesi tarafından anlık olarak duyurulan son depremler verilerine göre, Elazığ'da 4.1 şiddetinde bir deprem meydana geldi. AFAD, 14.09'da meydana gelen depremin merkez üssünün Sivrice ilçesi olduğunu duyururken 11 km derinlikte gerçekleştiğini açıkladı. Elazığ'da gerçekleşen deprem, çevre il ve ilçelerden de hissedildi.

SON DAKİKA! ELAZIĞ'DA KORKUTAN DEPREM...

Kandilli Rasathanesi de Elazığ'da meydana gelen deprem hakkında bilgi notu paylaştı. Kandilli, depremin merkez üssünün Kavaktepe ve derinliğinin ise 5 km olduğunu bildirdi. Depreme ilişkin can ve mal kaybı bilgisi bulunmazken bölgede kısa süreli bir panik yaşandı.

ÖĞLE SAATLERİNDE VAN'DA DE DEPREM OLMUŞTU!

Öte yandan saat 12.31'de de Van'ın Çatak ilçesinde 3.8 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

KANDİLLİ RASATHANESİ SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

AFAD SON DEPREMLER LİSTESİ İÇİN TIKLAYINIZ

Son dakika: Van'da korkutan deprem! Deprem çevre ilçelerde hissedildi - Kandilli Rasathanesi ve AFAD son depremler listesi

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SON DAKİKA: Elazığ'da 4.1 şiddetinde korkutan deprem! AFAD ve Kandilli Rasathanesi son depremler listesi 26 Aralık
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