Son dakika haberi: Mucize bebek 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…

ABD'den gelen son dakika haberine göre, dünyanın en erken doğumlarından birisi daha gerçekleşti. Elizabeth Hutchinson, henüz hamileliğini başlarındayken ani bir şekilde ameliyata alındı. 21. haftada doğumu gerçekleşti. Çocuk Minnesota Hastanesi'ndeki doktorlar bebeğin yaşama şansının olmadığını, bu kadar erken doğan bir çocuğun hayatta kalmasının inanılmaz olacağını belirtti.

SON DAKİKA: ABD MUCİZE BEBEĞİ KONUŞUYOR

Elizabeth Hutchinson Haziran'da beklenmedik bir gelişmeyle doğuma alındı ve bebeği 21'inci haftada 500 gramdan daha zayıf doğdu. Çocuk Minnesota Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yaşama şansının olmadığı belirtilen bebek için Neonatolog Doktoru Stacy Kern şunları söyledi: