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Son dakika haberi: Mucize 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…

Son dakika... Amerika Birleşik Devletleri’nde dünyanın en erken doğumlarından birisi gerçekleşti. Elizabeth Hutchinson, henüz hamileliğinin 21. haftasında ani bir gelişmeyle doğuma alındı. Doğumun ardından doktorlar bebeğin yaşam şansının imkânsız olduğunu söyledi. Neonatolog Doktoru Stacy Kern, ‘’ Tıp literatüründeki verilere dayanarak, dünyadaki en erken doğumdan kurtulan bebeklerden birisi oldu.’’ İfadelerini kullandı.

Giriş Tarihi: 26.12.2020 09:34 ABONE OL
Son dakika haberi: Mucize bebek 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…

'den gelen son dakika haberine göre, dünyanın en erken doğumlarından birisi daha gerçekleşti. Elizabeth Hutchinson, henüz hamileliğini başlarındayken ani bir şekilde ameliyata alındı. 21. haftada doğumu gerçekleşti. Çocuk Minnesota Hastanesi'ndeki doktorlar bebeğin yaşama şansının olmadığını, bu kadar erken doğan bir çocuğun hayatta kalmasının inanılmaz olacağını belirtti.

SON DAKİKA: ABD MUCİZE BEBEĞİ KONUŞUYOR

Elizabeth Hutchinson Haziran'da beklenmedik bir gelişmeyle doğuma alındı ve bebeği 21'inci haftada 500 gramdan daha zayıf doğdu. Çocuk Minnesota Hastanesi'ndeki doktorlar tarafından yaşama şansının olmadığı belirtilen için Neonatolog Doktoru Stacy Kern şunları söyledi:

Son dakika haberi: Mucize bebek 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…

"Çok hastaydı ve tedavisini gerçekleştirdiğim en küçük bebekti. Tıp literatüründeki verilere dayanarak, dünyadaki en erken doğumdan kurtulan bebeklerden biri olduğunu biliyoruz. Bu kadar erken doğan bir bebeğin hayatta kalması inanılmaz derecede nadirdir."
ALTI AY SONUNDA TABURCU OLDU

Elizabeth-Rick Hutchinson çifti, Richard ismini koydukları bebekleri için, ona destek vermek amacıyla tedavisi boyunca her gün hastaneye gittiklerini söyledi.

Son dakika haberi: Mucize bebek 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…

Richard 6 ayın sonunda 4 Aralık'ta eve dönecek kadar sağlıklı duruma geldi.

Son dakika haberi: Mucize bebek 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…

Elizabeth Hutchinson, "Sadece minnettarım çünkü hayatta kalma şansı yüksek olmayan küçük bir mucizem var ve şimdi o burada" dedi.

Son dakika haberi: Mucize bebek 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…

Bebekte uzun vadede sağlık sorunları olup olmayacağı belirsizliğini korurken Richard'ın tıbbi harcamaları için para toplanmasına yardımcı olmak amacıyla bir bağış sayfası oluşturuldu.

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Son dakika haberi: Mucize bebek 500 gramdan daha zayıf doğdu! Yaşamaz dediler ama…
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