Son dakika haberi: Kadınlara tecavüz edip, silah zoruyla fuhuşa zorlamışlar! 1’i kadın 5 şüpheli tutuklandı

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesine bağlı Ahlak Büro Amirliği ekipleri, çoğunluğu yabancı uyruklu olduğu tespit edilen kadınlara kiraladıkları apart dairelerde para karşılığı fuhuş yaptırdığı tespit edilen şüphelilere yönelik çalışma başlattı. 2,5 ay süren takibin ardından harekete geçen polis, 3 gün önce belirlenen 5 farklı adrese eş zamanlı operasyon gerçekleştirdi. Operasyonda şüpheliler Tahir A. (40), Osman A. (40), Deniz U. (41), Recep Ö. (29) ve Özbekistan uyruklu Shakhnoza Isroılova (24) gözaltına alındı. Fuhuşa zorlanan 1'i Türk 11'i Özbek toplam 12 kadın ise kurtarıldı. Adreslerde yapılan aramalarda ise 2 adet ruhsatsız tabanca, 23 adet fişek ve 4 gram esrar ele geçirildi. 8 adet cep telefonuna da el konuldu.



'KADINLARIN KAFASINA SİLAH DAYAYIP FUHUŞA ZORLAMIŞLAR'



Gözaltına alınan şüphelilerin haklarındaki suçlamaları kabul etmediği öğrenilirken, mağdur kadınlar ise şüphelilerden şikayetçi olup yaptıklarını deşifre etti. Fuhuşa zorlanan kadınlar ifadelerinde şüphelilerin kafalarına silah dayayıp, ölümle tehdit ettiğini, kendilerini zorla fuhuşa zorladıklarını, zaman zaman tecavüz ettiklerini, şüphelilerin müşterileri seçtikten sonra belirlenen adreslere gönderildiklerini, alınan paranın bazen bir kısmının kendilerini verildiğini bazen de hiç verilmediğini anlattılar. Mağdur kadınlar, şüphelilerin kendilerinin zaaflarından ve işe ihtiyaç duymalarından faydalandıklarını da ifade ettiler.



'MÜŞTERİLERE KATALOG GÖRDERMİŞLER'



Şüphelilerin kendilerini arayan müşterilere kadınların fotoğraflarının bulunduğu katalog gönderdiği de öğrenildi. Müşterilerin kadını seçtikten sonra pazarlık yaptığı ve parayı şüphelilere teslim ettiği kaydedildi. Şüphelilerin ayrıca polis baskını olma ihtimaline karşın polise bir şey anlatmamaları konusunda müşterileri tehdit ettikleri belirtildi. Şüphelilerin müşterilerle irtibat kurarken takma isimlerle konuştuğu da ifadelerle ortaya çıktı.



'ÖZBEK ŞÜPHELİ KADINLARIN GÜVENİNİ KAZANIYOR'



Özbekistan uyruklu şüpheli Shakhnoza Isroılova'nın özellikle kendi ülke vatandaşı kadınlarını seçerek onlara iş vaadinde bulunduğu da belirlendi. Shakhnoza Isroılova'nın kadınları kendisine borçlandırarak pasaportlarına da el koyduğu öğrenildi.



Mağdur edilen yabancı uyruklu kadınlar deport işlemleri için İl Göç İdaresine teslim edildi. Emniyetteki işlemlerini ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler Tahir A., Osman A., Deniz U., Recep Ö. ve Shakhnoza Isroılova çıkarıldıkları mahkemece, 'fuhuşa teşvik, aracılık, yer temini ve zorlama, cinsel saldırı, tehdit ve uyuşturucu kullanma' suçlarından tutuklandı.

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