Son dakika: Milyonluk vurgunda zanlı tutuklandı

Kendini polis ve savcı olarak tanıtıp, Kocaeli ve Yalova'da 2 kişiyi yaklaşık 1milyon lira dolandıran ve Kocaeli İl Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı ekipler tarafından yakalanarak adli mercilere sevk edilen F.S, tutuklanarak cezaevine kondu.Kocaeli Karamürsel İlçesi ve Yalova'da oturan 2 kişi, telefonla aranarak isimlerinin bir terör örgütüne yönelik yapılan soruşturmaya dâhil olduğu yalanı ile kandırıldı. Yalova'da ki vatandaşın 500 bin lirası, Karamürsel'de ki vatandaşın ise 424 bin lira parası dolandırıldı. Kendini polis ve savcı olarak tanıtan kişinin, örgüt üyelerine operasyon yapıldıktan hemen sonra sonra parayı geri vereceğini söyleyerek parayı teslim alması ve bir daha kendisine ulaşılmaması üzerine dolandırıldıklarını anlayan vatandaşlar hemen polise ihbarda bulundu. Kocaeli Polis yapmış olduğu araştırmalar sonucu olayları gerçekleştiren F.S isimli zanlıyı İstanbul ilinde yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye sevk edilen zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.