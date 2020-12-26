Son dakika: Gizemli ölüm! Sevgilisinin evinde ölü bulundu

Antalya'da 23 yaşındaki Kırgızistan uyruklu 23 yaşındaki Rakhat Kubanychbekova sevgilisi Ercan O'nun evinde ölü bulundu. Polisi alarma geçiren olay saat 14.00 sularında Muratpaşa ilçesi Fener Mahallesi 1975 Sokak üzerindeki 3 katlı bir apartmanın giriş kat dairesinde meydana geldi. Turizm sektöründe çalışan Ercan O.,4 gün önce Kırgızistan uyruklu kız arkadaşı Rakhat Kubanychbekova ile giriş kattaki daireyi kiraladı.

ALKOL ALIP EĞLENDİLER

Daireye yerleşmenin ardından iddiaya göre alkol alıp birlikte eğlenen sevgililer, daha sonra uyudu. Sabah kız arkadaşının üzerinin açık olduğunu gören Ercan O., üzerini örtüyle örtüp uyumaya devam etti. Öğle saatlerine doğru uyanan Ercan O., sevgilisi Kubanychbekova'yı uyandırmaya çalıştı fakat, başaramadı. Bir anda paniğe kapılan turizmci genç adam, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarın ardından daireye gelen sağlık ekipleri Kubanychbekova'nın hayatını kaybettiğini belirledi.

POLİS ÇALIŞMA BAŞLATTI

Gelişmelerin ardından savcılık, polis ve olay yeri inceleme ekipleri evde incelemelerde bulundu. 3 saatlik bir çalışmanın ardından Kırgız kadının cansız bedeni kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Yapılan ilk incelemeden kadının üzerinde herhangi bir darp ve kesici alet izine rastlamadığı bildirildi. Ercan O. ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü. Ercan O.'nun cinayet masası ekiplerine verdiği ilk ifadesinde, Kubanychbekova'yla bir süredir sevgili olduklarını sabah uyandığında kadının üstünün açık olduğu için örttüğünü ama saat 14.00 gibi uyandığında onun uyanmaması üzerine polisi aradığını söylediği öğrenildi. Cinayet masası ekipleri adli tıp raporunun ardından kesin ölüm nedenini anlaşılacağını raporu beklediklerin kaydetti.