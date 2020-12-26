Son dakika: Yol kenarında ölü bulunmuştu! O gurbetçinin katil zanlıları tutuklandı

Muğla'nın Datça ilçesinde yol kenarında ölü olarak bulunan 49 yaşındaki Kamil Karakaş'ın cinayete kurban gittiği ortaya çıktı. Şüpheli ölümle ilgili gözaltına alınan 2 şahıs tutuklandı. Edinilen bilgiye göre vahşi olay, 24 Aralık saat 20.30 sıralarında Datça'nın Yaka Mahallesi Pakamutbükü mevkisinde meydana geldi. Yol kenarında bir erkek cesedi gören vatandaşlar durumu hemen Jandarma ekiplerine bildirdi.

EKİPLER OLAY YERİNE GİTTİKLERİNDE...

İhbarı değerlendiren ekipler olay yerine gittiklerinde cesedin Almanya'nın Mönchengladbach şehrinden bir süre önce memleketi Datça'ya tatil için gelen Kamil Karakaş'a ait olduğunu belirledi. Karakaş'ın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için morga kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma başlatan jandarma, bölgedeki güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

KAFASININ DEĞİŞİK YERLERİNE SERT CİSİMLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ BELİRLENDİ

Yapılan otopside ve jandarmanın başlattığı çalışma kapsamında Karakaş'ın kafasının değişik yerlerine sert cisimle vurularak öldürüldüğü belirlendi. Bunun üzerine soruşturmayı derinleştiren jandarma, olayla ilgili Fatih U. ve Atilla A. isimli iki şahsı kıskıvrak gözaltına aldı. Jandarmadaki işlemlerinin ardından, adliyeye sevk edilen 2 şüpheli çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.