Tarihin sıfır noktasında dezenfeksiyon

Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ilaçlama ekibi, Göbeklitepe'de Covid-19 tedbirleri kapsamında dezenfeksiyon çalışması yaptı. Özel kıyafetli ekipler, Göbeklitepe'deki ziyaretçi merkezi, animasyon gösteri salonu, mağaza, kafeterya, otopark, yürüyüş alanları ve servislerde özenli bir şekilde dezenfeksiyon gerçekleştirdi.





BAŞKAN BEYAZGÜL: ''PANDEMİ BAŞLAR BAŞLAMAZ TEDBİRLERİMİZİ ALDIK''

UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer alan Göbeklitepe'de, Balıklıgöl'de ve tarihi alanlarda ekiplerin aralıklarla dezenfekte çalışmalarını sürdürdüklerini aktaran Şanlıurfa Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül, "Pandemi başlar başlamaz Şanlıurfa'daki bütün araç sahiplerine seslendik dedik ki gelin araçlarınızı dezenfekte edelim dedik ve birkaç yerde dezenfekte istasyonu kurduk. Vatandaşa bu hizmeti ücretsiz olarak sunduk" dedi.





Başkan Beyazgül, "Balıklıgöldeyiz, balıklarımıza yem verdik ama arkadaşlarımız periyodik olarak balıklarımızın, kuşlarımızın, kedilerimizin ve köpeklerimizin yemini veriyorlar bunlarda bizlere bir vazifedir çünkü bunları konuşma dilleri yok onlara biz bakacağız. Yaşlılarımız var, ihtiyaç sahiplerimiz var bunlara da biz yardımlarımızı devam ettiriyoruz. Pandemi döneminin kendine ait bir takım çalışmaları var, gıda kolisi dağıtıyoruz ihtiyaç sahiplerine, ihtiyaç sahibi çocuklarımıza tablet dağıtmaya başlattık çünkü interaktif çalışmalar başladı. İnsanlarımız için hijyen çalışmalarımız devam ediyor, tarihi yerlerimize ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Hijyen çalışmalarına başlarken araçlarımızda çok yoğun olarak yaptığımız bir çalışma idi. Bu dönemde olması gereken bütün çalışmalarımızı var gücümüzle yapıyoruz. Bir döneme girdik, bu dönem gerçekten farklı bir dönem, bu dönemin kendine ait ihtiyaçları değişen durumları var bunların hepsini Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi olarak güçlü bir şekilde karşılıyoruz. Bu dönemde 100 Bin koli dağıttık, 16 bin hijyen kolisi dağıttık, bu dönemde sınır getirmedim ihtiyaç sahibi olan kim istemişse hiçbir şeyi esirgemedik çünkü sosyal dayanışmanın çok daha fazla yaşanması gereken bir döneme girdik. Bir takım hayırsever iş adamlarımız, dış dünyadan hayırsever bir takım kurumlarda bizlere destek verdiler bununda devam etmesi lazım" dedi.

Balıklıgöl ve çevresi de dezenfekte edildi

Büyükşehir Belediye Başkanı Zeynel Abidin Beyazgül'ün de bizzat takip ettiği kent genelinde yeni tip korona virüs salgınına karşı yürütülen dezenfekte çalışmaları kapsamında Şanlıurfa'nın tarihi ve turistik mekanları unutulmadı. Yüzlerce yerli ve yabancı turistin yeni normalleşmeye uygun olarak ziyaret ettiği Balıklıgöl başta olmak üzere Dergah Camii ve Hz. İbrahim Mağarası, Şanlıurfa Büyükşehir Belediyesi ekiplerince dezenfekte edildi. Özel anti bakteriyel kıyafetli personellerin kullanıldığı dezenfekte işleminde oldukça hassas davranıldı.