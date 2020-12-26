THY Pilotu Tuluğ Han, Erciyes'i kokpitten fotoğrafladı! 'Endamın yeter'

İstanbul- Kayseri seferini yapan Türk Hava Yolları uçağının Pilotu Tuluğ Han, Erciyes'in muhteşem manzarasını kokpitten fotoğrafladı. Pilotun , sosyal medya hesabından "Endamın yeter" başlığıyla paylaştığı fotoğraf büyük beğeni topladı.

Uçuş sırasında kokpitten gördüğü büyüleyici manzaraları fotoğraflayan THY Pilotu Tuluğ Han'ın objektifine bu kez Orta Anadolu'nun çatısı Erciyes yansıdı. Zor ama bir o kadar da keyifli olan mesleğinin avantajlarını kullanmaktan geri kalmayan Tuluğ Han'ın gökyüzünde yakaladığı kareler, bir çok profesyonel fotoğrafçıyı kıskandıracak cinsten. Pilot Tuluğ Han yerden binlerce metre yükseklikte fotoğraf makinesiyle ölümsüzleştirdiği o anları ise sosyal medya hesabından paylaşmayı da ihmal etmiyor.

"ENDAMIN YETER"

Sabah erken saatlerinde İstanbul-Kayseri seferini yapan Pilot Tuluğ han, Kayseri'ye yaklaştığında karşılaştığı muhteşem Erciyes manzarasına kayıtsız kalamadı. Başı dumanlı Erciyes'i bulutların üstünden fotoğraflayan Tuluğ Han, çektiği fotoğrafları sosyal medya hesabından "Endamın yeter" başlığıyla paylaştı.

Pilotun kokpitten çektiği fotoğraf kısa sürede çok sayıda beğeni aldı. Aldığı beğeni ve yorumlar üzerine "Kayseri beni sevdi. Ocak ayında 2 uçuşum daha olacak endamlı Erciyes'e" notunu paylaştı. Bir sosyal medya kullanıcısının Erciyes paylaşımı üzerine yaptığı" Hacı abi sen Ağrı dağının yanından uçakla geçmedin herhalde" yorumuna ise Pilot Tuluğ Han;"Hepsi bizim dağlarımız, hepsi güzel" şeklinde cevap verdi.