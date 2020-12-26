Trabzon'da girişimci kadınlar, erkekleri solladı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Trabzon'da 640 kişiye destek sağlandı.Projede 404 kadın,236 erkek hibe desteğinden yararlandı.Kadın girişimciler ,erkek girişimcilerden yaklaşık 2 kat arttığı görüldü.

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında Trabzon'da 4 yılda 640 girişimciye hibe desteği yapıldı.Girişimcilere verilen Proje desteğinde en çok ,küçük ve büyükbaş hayvanlar hibe edilirken, proje kapsamında kadın girişimci sayısı, erkeklerin neredeyse iki katına yaklaştı. onaylanırken bunlardan 404'ünü kadın, 236'sını ise erkek girişimciler oluştu.

Trabzon İl Tarım ve Orman Müdürlüğünce 640 girişimcinin "Genç Çiftçi Projesi" kapsamında hibe desteği onaylanırken, 4 yılda il genelinde büyük ve küçük baş hayvancılık, büyükbaş ve küçükbaş hayvancılık tesis yapımı ve hayvan alımı, arı yetiştiriciliği ve bal üretimi, tavukçuluk, örtü altı sebze yetiştiriciliği, seracılık, mantar yetiştiriciliği, Bağcılık (Likapa), meyve bahçesi, tıbbı aromatik bitki üretim işletme, depolama, paketleme projesi olmak üzere toplam 640 projeye destek verildi. Hibe desteği verilen projede 404'ünü kadınlar, 236'sını ise erkek girişimciler oluşturduğu belirtildi.