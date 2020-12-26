‘U dönüşü’yle kaza bilinçli taksir sayıldı

Mersin'de bir sürücü, aracıyla "U dönüşü"nün yasak olduğu kavşakta dönüş yaparak başka bir otomobile çarptı. 4 kişinin yaralanmasına neden olan sürücü hakkında dava açıldı. Mahkeme, sürücüye "taksirle birden fazla kişinin yaralanmasına sebep olma" suçundan ceza verdi. Yargıtay 12. Ceza Dairesi ise yerel mahkemenin kararını bozdu. Daire, trafik kurallarını dikkate almayıp kavşakta yasak olmasına rağmen "U dönüşü" yaparak kazaya neden olan sanık hakkında bilinçli taksir koşullarının oluştuğu, bu nedenle cezanın artırılması gerektiği sonucuna ulaştı. Sanığı alt sınırdan cezalandıran yerel mahkemenin bu hükmünün de isabetli olmadığını kararlaştıran Daire, alt sınırdan uzaklaşılarak ceza verilmemesini bozma nedeni saydı. TCK'nin "bilinçli taksir" ile ilgili 22/3. maddesindeki hüküm, taksirli suça ilişkin cezanın üçte birden yarısına kadar artırılmasını öngörüyor.