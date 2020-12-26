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UZİ tepki verdi depodan çıktı

’da, yakıt deposunda oluşturulmuş gizli bölmede 10 kilogram esrar ele geçirilen otomobilin sürücüsü gözaltına alındı.

ZİYA RAMOĞLU ZİYA RAMOĞLU
Giriş Tarihi: 26.12.2020 11:33 ABONE OL
UZİ tepki verdi depodan uyuşturucu çıktı

ADANA'DA polisin uyuşturucu tacirlerine yönelik çalışmasında şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde narkotik köpeği 'Uzi' ile arama yapıldı. Aramada aracın yakıt deposuna zulalanmış 10 kilo esrar ele geçirildi. Şüpheli R.T.D. gözaltına alındı.

1 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde taşındığı bilgisi üzerine bir aracı özel eğitimli narkotik köpeği Uzi ile aradı. Uzi'nin, otomobilin yakıt deposu kısmına tepki vermesi üzerine, yapılan detaylı aramada, yakıt deposuna zulalanmış 10 kilo esrar ele geçirildi. Konu ile ilgili R.T.D. gözaltına alındı.

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UZİ tepki verdi depodan uyuşturucu çıktı
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