Yerli aşıda Faz-2 200 gönüllüyle başlayacak

Kayseri Erciyes Üniversitesi'nde geliştirilen ERUCOV-VAC aşısının 44 gönüllü üzerinde uygulanan Faz-1 çalışmalarının başarıyla tamamlanmasının ardından Faz-2 çalışmalarına da start veriliyor. Sağlık taramalarına devam edilen 200 gönüllüye Faz-2'nin ilk dozları önümüzdeki hafta uygulanacak. 16 yerli aşı adayı içerisinde Faz-1 çalışmaları 14 Aralık'ta tamamlanan ERUCOV-VAC aşısı için Faz 2 çalışmaları başlıyor. Erciyes Üniversitesi Aşı Geliştirme Merkezi (ERAGEM) Müdürü Prof. Dr. Aykut Özdarendeli ve ekibi tarafından geliştirilen yerli aşı adayı için gönüllü adayların kayıtları tamamlandı. Yerli aşının Faz-2 çalışması için Erciyes Üniversitesi İyi Klinik Uygulama ve Araştırma Merkezi'ne 200 gönüllü başvuruda bulunmuştu. Yapılan Faz-1 çalışmasıyla güvenlik aşamasından başarıyla geçen yerli aşı, Faz-2 çalışmasında etkinlik testlerinden geçecek. Gönüllülere 2 ayrı doz şeklinde uygulanacak olan aşının Faz-2 çalışmaları Şubat'ta bitecek. Faz-3 çalışmaları ise 3 bin kişi üzerinde yapılacak. Aşının daha fazla etkinliğinin test edileceği Faz-2 çalışmasında aşının uygulandığı gönüllüler ise hastanede yatırılmayarak evlerine gönderilecek.