Yılbaşı öncesi 20 tonluk içki baskı

Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yaklaşan yılbaşı nedeniyle piyasaya sahte alkollü içki sürüleceği duyumu üzerine çalışma başlattı. Kaçakçılık ekiplerinin teknik ve fiziki çalışmalar sonucunda sahte içkilerin sahte kapak ve TAPDK bandrolü yapıştırılarak piyasaya sürüldüğü belirlendi. 2 örgüt lideri, 4 örgüt üyesi ve örgütün alt kademesinde yer aldığı belirlenen 32 şüphelinin yakalanması için 4 ilde 31 adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi.Şafak vakti operasyonunda örgüt lideri A.D.'nin de aralarında olduğu 27 kişi gözaltına alınırken, 20 ton 550 litre etil alkol, 252 şişe sahte içki, 6 bin 82 adet TAPDK bandrolü, 776 adet alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 32 litre sahte alkollü içki yapımında kullanılan yan ürün, 1 adet damıtma aracı, 3 adet ruhsatsız tabanca, tabancalara ait şarjörler, 11 dolu fişek ve az miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.