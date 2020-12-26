Yılbaşı tatili kaç gün olacak? Resmi takvim ile 31 Aralık-1 Ocak tatili

Yeni yıla bir haftadan daha kısa bir süre kaldı. Bu yıl koronavirüs gölgesinde geçecek olan yılbaşında, tatilin kaç gün olacağı, resmi mesai olup olmadığı çalışanlar için merak konusu oldu. Peki, bu sene yılbaşı tatili kaç gün, hangi tarihler arasında olacak? Bu başlık altında, yılbaşı tatili ile ilgili merak edilenler ve kaç gün olduğu yer alıyor.
YILBAŞI TATİLİ TAKVİMİ
Yeni yıl bu yıl 31 Aralık Perşembe gününe denk geliyor. Corona virüsü nedeniyle yurt genelinde sokağa çıkma yasağı kısıtlaması belirtilen saat ve tarihlerde uygulanacak. Haberimizin içerisinden yılbaşı tatili takvimi hakkında detaylı bilgilere ulaşabilirsiniz.
2020 YILBAŞI RESMİ TATİL GÜNLERİ
Bu yıl Perşembe gününe denk gelen 31 Aralık yılbaşı akşamı, pandemi süreci dolayısıyla yurt genelinde sakin bir görünüm sergileyecek. 1 Ocak Cuma günü ise resmi tatil olacak.
31 Aralık Perşembe günü ise mevzuatta yer almadığı için tatil olmayacak.
YILBAŞINDA 4 GÜNLÜK SOKAĞA ÇIKMA YASAĞI
31 Aralık saat 21.00'de başlayacak olan sokağa çıkma yasağı 4 Ocak 2021 tarihinde saat 05.00'de sona erecek.
YILBAŞI TATİLİ KAÇ GÜN?
Yılbaşında 4 günlük sokağa çıkma yasağı gelmesi ardından tatil günleri merak konusu oldu. 1 Ocak 2021 Cuma günü resmi tatil olarak geçiyor.
31 ARALIK TATİL Mİ?
31 Aralık 2020 günü resmi tatil olmayacak.