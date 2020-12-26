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Yöresel kıyafetlere emdirilmiş madde bulundu!

Ankara’da dikkat çekmemek için  yöresel kıyafetlere emdirilen 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. İran uyruklu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ÖMER ÇETİN ÖMER ÇETİN
Giriş Tarihi: 26.12.2020 12:09 ABONE OL
Yöresel kıyafetlere emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu!

Ankara'da dikkat çekmemek için yöresel kıyafetlere emdirilen 17 kilo 380 gram baz morfin ele geçirildi. İran uyruklu uyuşturucu taciri tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Ankara Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, özel bir kargo firmasına ait aktarma merkezine İstanbul'dan gönderilen yüklü miktarda uyuşturucunun yurtdışına gönderileceği bilgisine ulaştı.

Kargo firmasına giden narkotik ekipleri kargo gönderileri üzerinde yaptığı aramada, üzerinde herhangi bir barkod ya da gönderi bilgisi bulunmayan kutuları belirledi. Kutuların içini açan narkotik ekipleri yöresel kıyafetlerin olduğunu tespit etti. Ekiplerin detaylı incelemesiyle kıyafetlere emdirilmiş 17 kilo 380 gram baz morfini ele geçirdi.

Suçüstü yakalanan İran uyruklu Mahdi Gashemi gözaltına alındı. Şüpheli işlemlerin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

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Yöresel kıyafetlere emdirilmiş uyuşturucu madde bulundu!
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