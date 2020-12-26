Yozgat'ın atıkları organik gübreye dönüşüyor!

Yozgat'ın Sorgun ilçesinde belediye tarafından kurulan 'Kompost Üretim Tesisi', Pazar, park ve bahçe atıklarını organik gübreye dönüştürüyor.



Sorgun'da üretimi ve üretime bağlı istihdamı ilçeye artı değer olarak kazandırmayı öncelikli hedef olarak ortaya koyan Sorgun Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci, bir başka üretim modeli olan organik gübre üretimi ile 'Kompost Üretim Tesisi'ni Sorgun'a kazandırdı.



Ekinci, Yozgat ve ilçeleri arasında bir ilk olan 'Kompost Üretim Tesisinde pazar, park ve bahçe atıklarını dönüştürerek doğal süreçler sayesinde hiçbir masraf yapmadan tamamen kendi imkânlarıyla organik gübre olarak toprağa geri kazandırdıklarını bildirdi.





Belediye Başkanı M. Erkut Ekinci konu ile alakalı yaptığı açıklamada şunlara yer verdi; "Mevcut ekonomik ve sosyal sorunları aşabilmek için üretime yönelmemiz gerekiyor, halkımızı da üretim konusunda teşvik etmek ve desteklemek amacıyla çalışmalar yapıyoruz. Geri dönüşümü çok önemsiyoruz, ilçemize kazandırdığımız Kompost Üretim Tesisiyle birlikte hem toprağı iyileştirici özellikte ürün elde etmek, hem de organik gübre kullanımını ve geri dönüşümü yaygınlaştırmak istiyoruz. İlçemizde park ve bahçelerde kullanmak eğer talep olursa da satışını yapmak için üretimi büyütmek niyetindeyiz."



'GÜBRE KÜÇÜK ÇAPLI ÜRETİCİLEREDE VERİLECEK'



Çevre bilinci ve sıfır atık anlayışı ile hareket ettiklerini belirten Ekinci, sürdürülebilir tarımı ve tarımsal kalkınmayı desteklemek amacıyla üretimi gerçekleştirilen kompost organik gübreyi başta belediyenin ihtiyaçları sonrada Sorgun'da küçük çaplı üreticiler olmak üzere kırsal alanda çalışma yapan diğer belediyelere de talep doğrultusunda ulaştırmayı planladıklarını söyledİ.