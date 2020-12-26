Yunus Timleri göz açtırmıyor

Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri Şanlıurfa'nın huzurlu bir il olması için gece gündüz denetimleri hız kesmeden devam ediyor.

Şanlıurfa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Motosikletli Yunus Timleri, denetimlerine aralıksız devam ediyor. Şanlıurfa İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı motosikletli yunus timleri denetimlerine hız vermeden devam ediyor.

Yunus timleri şehrin değişik noktalarında zaman zaman denetimler yaparak suç ve suçluların önüne geçmek için ellerinden geleni yapıyorlar. Özellikle asayiş ekiplerinin denetimlerinde sık sık silah ve uyuşturucu maddeye rastlanırken. Ekipler denetimlerini aralıksız sürdürmeye devam ediyor.