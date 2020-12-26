Yurt dışından gelenlere PCR testi zorunlu

Türkiye'ye gelen tüm yolculara son 72 saatte yapılmış PCR testi zorunluluğu getirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, "28 Aralık Pazartesi gününden itibaren yurtdışından havayla, 30 Aralık tarihinden itibaren ise hava, kara ve deniz yolu ile gelen tüm yolcuların, son 72 saatte yapı-l mış negatif PCR testlerini ibraz etmesi gerekmektedir. Negatif PCR testi sonucunu ibraz etmeyenler Türkiye'ye gelirken uçağa bindirilmeyecektir. Ülkemize girişte hudut kapısında testini ibraz etmeyenler ikamet edecekleri adreslerde karantina altına alınacaktır. Bu uygulama 1 Mart 2021 tarihine kadar devam edecektir" dedi.