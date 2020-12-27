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2 yaşındaki Zarife yangında öldü

HAYRETTİN ŞAŞMAZ HAYRETTİN ŞAŞMAZ
Giriş Tarihi: 27.12.2020 ABONE OL
2 yaşındaki Zarife yangında öldü
MUĞLA'NIN Seydikemer ilçesinde, evde çıkan yangında 2 yaşındaki çocuk hayatını kaybetti. Soner Yakabağı'ya (42) ait Yaka mahallesindeki evde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Ümmügülsüm Yakabağı (16) evden çıkmayı başarırken, kardeşi Zarife Ecrin Yakabağı (2) alevlerin arasında kaldı. Yangını görenlerin ihbarı üzerine adrese sevk edilen itfaiye ekiplerince alevlere müdahale edildi. Söndürülen yangının ardından Muğla Sıtkı Koçman Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Zarife Ecrin, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
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2 yaşındaki Zarife yangında öldü
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