Adana polisinden kaçağa geçit yok

Adana'da kaçakçılık suçlarına yönelik yapılan çalışmalarda, kaçak içki ile birlikte gümrük kaçağı sigaralar ele geçirildi.

Kaçakçılık ve Organize Suçlar Şube Müdürlüğü ekipleri, Merkez Yüreğir ilçesi Cumhuriyet ve Köklüce mahallesi ile Seyhan ilçesinde Kocavezir mahallesinde bulunan üç ayrı adrese operasyon düzenledi.

Adreslerde yapılan aramalarda, bin 420 litre sahte içki, 110 adet pet şişelerde satışa hazır kaçak içki, 105 şişe değişik markalarda gümrük kaçağı içki, 430 litre içki yapımında kullanılan etil alkol ele geçirildi. Olaylarla ilgili 3 kişi gözaltına alındı.